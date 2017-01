Füchse Berlin: Noch drei freie Tage für WM-Spieler

Nach der Rückkehr nach Berlin bekommen die WM-Spieler der Füchse nun noch drei Tage frei, um sich mental wieder auf die Aufgaben beim Berliner Handball-Bundesligisten einzustellen.

«Ich glaube, das macht jeder Spieler unterschiedlich. Am besten in Kleingruppen. Wenn man mal zusammensitzt, spricht man drüber. Die eine oder andere Situation haben wir im Nachgang auch durchleuchtet», erklärte Paul Drux zur WM-Aufarbeitung. Drux, Silvio Heinevetter und Steffen Fäth waren mit der deutschen Handball-Nationalmannschaft unerwartet im Achtelfinale der diesjährigen Weltmeisterschaft in Frankreich ausgeschieden.