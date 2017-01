Merkel will im Alter autonom fahren

Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) hofft, im Alter durch autonom fahrende Autos mobil zu bleiben.

«Ich freue mich, dass diese Entwicklung in eine Zeit fällt, in der ich auch älter werde», sagte Merkel am Donnerstag bei einem Besuch des Berliner Start-ups Door2Door, das digitale Lösungen für den öffentlichen Nahverkehr entwickelt. Sie habe sich vorgenommen, jung genug zu bleiben, um das Wagnis des autonomen Fahrens noch einzugehen, wenn die Technik ausgereifter ist, sagte die CDU-Chefin. «Gerade für Ältere könnte das eine sehr interessante Sache sein.»