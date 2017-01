Mann beißt Stück vom Ohr ab: Jetzt gefasst

Nach einer schweren Körperverletzung im Dezember 2016 haben Polizisten am Mittwoch den mutmaßlichen Täter festgenommen.

In der Nacht auf den 17. Dezember waren zwei Männer in einem Internetcafé in Moabit aneinander geraten. Der Verdächtige hatte versucht, dem damals 23-jährigen Opfer eine Bierflasche auf den Kopf zu schlagen. Als dies scheiterte, kam es zum Gerangel, in dessen Verlauf der Mann dem Opfer ein Stück von Ohr abbiss. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.