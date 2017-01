Das sind die häufigsten Lottenzahlen

Für jede Lottozahl ist die Wahrscheinlichkeit, gezogen zu werden, eigentlich gleich hoch. Dennoch werden im Spiel 6aus49 manche öfter gezogen als andere.

Im vergangenen Jahr wurden die Zahlen 1 und 30 (19 Mal) am häufigsten aus der Trommel gefischt. Am wenigsten Glück brachten im Jahr 2016 hingegen die Zahlen 3, 12 22, 23 und 36 (8 Mal). Ewiger Spitzenreiter seit der ersten Ziehung im Jahr 1955 ist die 6, sie wurde seither 551 Mal gezogen. Die Chance auf sechs Richtige plus Superzahl liegt laut Deutschem Lotto- und Totoblock bei 1 zu 139,8 Millionen. Im vergangenen Jahr hatten 28 Spieler dieses Glück.