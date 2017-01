dpa

Schuster: «Juden vertrauen auf sicheres Zuhause»

Zum Holocaust-Gedenktag am Freitag (27.1.) hat der Zentralrat der Juden zu einem aktiven Engagement gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus aufgerufen. «Nie wieder dürfen einzelne Gruppen ausgegrenzt, stigmatisiert und verfolgt werden», erklärte Verbandspräsident Josef Schuster am Donnerstag. Nach der Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis müsse gerade in Deutschland gelten: «Null Toleranz für Antisemitismus!»

Schuster verwies auf die erst in dieser Woche bekannt gewordenen Anschlagspläne von Rechtsextremisten gegen Juden. «Es gilt, frühzeitig und mit allen Mitteln des Rechtsstaats solche Gruppierungen zu bekämpfen», sagte er. «Die jüdische Gemeinschaft vertraut darauf, in Deutschland ein sicheres Zuhause zu haben.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 26. Januar 2017 13:57 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen