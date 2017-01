Abgeordnete diskutieren über Flüchtlinge und Flughafen

Im Berliner Abgeordnetenhaus geht es heute um die Unterbringung von Flüchtlingen und die neuen Verzögerungen beim Bau des Hauptstadtflughafens.

In den kommenden Wochen sollen weitere Flüchtlinge aus ihren Notunterkünften in Turnhallen ausziehen. Diesen ersten Erfolg der neuen rot-rot-grünen Landesregierung wollen Linke und Grüne im Parlament besprechen. Auf Antrag der oppositionellen CDU kommt die erneut abgesagte Flughafeneröffnung auf die Tagesordnung. Die FDP will über einen Untersuchungsausschuss zum Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri beraten. Die Koalitionsfraktionen wollen zudem einen Ehrenrat einberufen, der Abgeordnete auf eine mögliche Mitarbeit bei der Stasi überprüft.