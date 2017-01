Trotz Mietpreisbremse: Mieten in Berlin steigen wieder schneller

Die Mieten in Berlin sind nach einer Studie im vergangenen Jahr wieder schneller gestiegen.

Der stadtweite Mittelwert legte gegenüber dem Vorjahr um 5,6 Prozent zu, womit das Wachstum wieder das Niveau von 2014 erreichte, wie aus dem Wohnmarktreport 2017 hervorgeht, den der Immobilienfinanzierer Berlin Hyp mit dem Immobiliendienstleister CBRE am Mittwoch vorlegten. 2015 - in dem Jahr, in dem die Mietpreisbremse eingeführt wurde - hatte es einen Anstieg um 2,3 Prozent gegeben.