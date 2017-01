Petition für Fairteiler: Wie weiter mit öffentlichen Kühlschränken?

Knapp ein Jahr nach dem Erlass strengerer Behördenauflagen will die Initiative Foodsharing ihre öffentlichen Kühlschränke in Berlin erhalten.

Eine entsprechende Petition mit 40 000 Unterschriften soll am Donnerstag, dem 26.1. um 18:30 Uhr im bzw. vor dem August Bebel Institut, Müllerstr.163 im Rahmen einer Veranstaltung zum Thema "Wie isst die Stadt?" an die Staatssekretärin für Verbraucherschutz, Margit Gottstein (Grüne), übergeben werden, wie die Initiative mitteilte.

Die Ehrenamtler sahen die Schränke damit vor dem Aus. Nach mehreren Gesprächen glaubten sie sich zuletzt geduldet, erklärte die Initiative. Kürzlich seien dann in Pankow wieder Kühlschränke versiegelt worden. "So wird auch das von der Politik formulierte Ziel, die Lebensmittelverschwendung bis 2020 zu halbieren, konterkariert: Während wir vom Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft für unser Engagement mehrfach ausgezeichnet wurden, bremst uns die Berliner Verwaltung aus. Dabei könnte die soziale Innovation der Fair-Teiler eine tolle Werbung für Berlin sein, " äußert sich die Initiative dazu.

Ermessensspielräume nutzen

In anderen Bundesländern werden die Spielräume genutzt, die das EU-Recht auf lokaler Ebene vorsieht, denn die Kühlschränke sind keine Lebensmittelbetriebe. In Wien werden die Fair-Teiler sogar staatlich gefördert und in öffentlichen Gebäuden aufgestellt. Die Berliner Fair-Teiler sollen hingegen abgeschafft werden. Denn die mit der absurden Einordnung als Lebensmittelbetriebe einhergehenden Auflagen (u.a. ständige Anwesenheit einer Aufsichtsperson, genaue Buchführung über Herkunft und Inhaltsstoffe) sind für die Teilnehmer als Ehrenamtliche nicht realisierbar, so die Initiative weiter.