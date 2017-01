dpa

Saleh fordert sozialeres Profil der SPD

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat an seine Partei appelliert, sich stärker ihrer Wurzeln zu besinnen und auf eine sozialere Politik zu setzen. «Wir waren mal die Partei, die den sozialen Aufstieg für alle wollte», sagte Saleh am Freitag zum Auftakt einer Klausurtagung der SPD-Fraktion in Erfurt. «Da müssen wir wieder hin.»

Die SPD müsse deutlich machen, dass sie eine gerechtere Gesellschaft und niemanden zurücklassen wolle. «Die SPD muss sich den ganz konkreten Problemen des Alltags stellen.» Als Beispiel nannte der Fraktionschef prekäre Arbeitsverhältnisse oder die Sorge vor immer teurerem Wohnraum.

Sechs Wochen nach Bildung der rot-rot-grünen Koalition will sich die SPD-Fraktion auf der Tagung in Thüringen bis Sonntag auf ihre Schwerpunkte für das laufende Jahr verständigen.

Letzte Änderung: Freitag, 20. Januar 2017 17:14 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen