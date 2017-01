Sechs S-Bahn-Sprayer in Berlin auf frischer Tat ertappt

In gleich zwei Fällen hat die Bundespolizei Graffiti-Sprayer an Berliner Bahnhöfen auf frischer Tat ertappt.

In der Nacht zum Freitag hätten Zivilfahnder vier Männer dabei beobachtet, wie sie am S-Bahnhof Wannsee einen dort abgestellten Zug besprühten, teilte die Behörde mit. Die Männer im Alter zwischen 23 und 34 Jahren hatten den Angaben zufolge bereits eine Fläche von 30 Quadratmetern beschmiert, als sie noch am Bahnhof festgenommen wurden.