SPD-Fraktion: Nach langem Koalitionsstreit in Klausur

Stürmische Wochen waren das zum Start von Rot-Rot-Grün in Berlin. Nun will die Koalition endlich in den regulären Arbeitsmodus kommen. Die SPD-Abgeordneten erhoffen sich in Thüringen Impulse dafür.

Vor dem Hintergrund parteiinternen Streits um die Innere Sicherheit und eines Fehlstarts von Rot-Rot-Grün kommt die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zu ihrer traditionellen Klausurtagung zusammen. Bei dem Treffen in Erfurt wollen sich die 38 Abgeordneten von Freitag bis Sonntag auf ihre politischen Schwerpunkte für das laufende Jahr verständigen.

Wochenlanger Streit Gut sechs Wochen nach Bildung von «R2G» in Berlin ist die Bilanz ernüchternd: Statt ihre zahlreichen Vorhaben zum sozialen und ökologischen Umbau der Hauptstadt zupackend in Angriff zu nehmen, stritten SPD, Linke und Grüne wochenlang über den stasibelasteten Staatssekretär Andrej Holm. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte schließlich dessen Entlassung an, der von der Linken nominierte Holm kam diesem Schritt durch seinen Rücktritt am Montag zuvor.

Kritik an Müller Bei der Klausur dürfte es auch um die jüngste öffentliche Attacke von Fraktionschef Raed Saleh gegen Müller gehen. Saleh hatte vor einer Woche im Parlament den Senatsbeschluss zur Videoüberwachung scharf kritisiert. Es passe nicht zusammen, dass Kameras auf Bahnhöfen gewollt seien, an kriminalitätsbelasteten Orten aber nicht. Es sei ein Widerspruch, die Bürger um Handyvideos zu bitten und sich als Staat zugleich Fesseln aufzuerlegen. Saleh forderte auch, sogenannte Gefährder abzuschieben.

Nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hatte sich der Senat auf Druck von Linken und Grünen darauf verständigt, die Videoüberwachung nicht ohne Anlass und zeitlich unbegrenzt auszuweiten. Die zeitweise Beobachtung von Kriminalitätsschwerpunkten oder großen Veranstaltungen soll aber möglich sein. Saleh hatte nach seiner Rede kräftigen Beifall von CDU und AfD bekommen, aus den Reihen von Linken und Grünen gab es Kritik. Sechs der zwölf SPD-Kreisvorsitzenden warfen ihm in einem Brief vor, Müller und seinem Senat in den Rücken gefallen zu sein.

Bildungs- oder die Gesundheitspolitik Abgesehen davon soll es bei der Klausurtagung, an der auch Müller und die anderen SPD-Senatoren teilnehmen, etwa um die Bildungs- oder die Gesundheitspolitik gehen. Die Koalition will zum Beispiel in großem Stil marode Schulen sanieren, mehr Kita-Plätze schaffen und Krankenhäuser besser ausstatten. Dabei kommt Rot-Rot-Grün die derzeit gute finanzielle Situation zupass: Für 2016 betrug der Haushaltsüberschuss satte 1,25 Milliarden Euro. Allerdings hat die Hauptstadt auch knapp 60 Milliarden Euro Schulden.

Quelle: dpa

