dpa

Berliner Klimagespräche: Notwendigkeit, Fleischkonsum zu senken

Am gestrigen Mittwoch fanden im VKU-Forum in Mitte die 4. Berliner Klimagespräche statt. Thema: Fleischerzeugung in Deutschland – Wie viele Tiere verträgt das Klima?

Die Klima-Allianz Deutschland lud gestern zu einer Podiumsdiskussion ein, um über Fleischkonsum und Klimaschutz zu sprechen. Der Gesamteindruck: Viele Ansätze, viel Kritik. Zusammengefasst: In nächster Zeit wird sich nicht viel ändern. Die Politik scheut das Thema, besonders vor der anstehenden Bundestagswahl.

Zu Beginn der Diskussion stellte Jochen Flasbarth (SPD) gleich klar: „Wir haben uns nicht um das Thema gemogelt“. Der Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit verweist dabei auf die Pläne im nationalen Klimaschutzplan, der im November vergangenen Jahres beschlossen wurde. „Bis 2050 nahezu Treibhausgas frei“ sein, das sei Ziel, so Flasbarth.

Worum geht es in der Debatte eigentlich? Die Klima-Allianz kritisiert: „Obwohl der Verbrauch von Fleisch rückläufig ist, steigt die Produktion in Deutschland weiter an“. Norbert Schindler (CDU), Mitglied des Bundestages, sieht das Problem vor allem beim Konsumenten. Die Landwirtschaft passe sich nur dem Konsumentenverhalten an. Wenn so viel Fleisch gegessen werde, dann bleibe auch die Produktion hoch.

Doch werde schlichtweg zu viel produziert, erklärt Agrarexpertin Reinhild Benning. 22% um genau zu sein. Durch diese Überproduktion würden die Bauern von den Supermärkten unter Druck gesetzt. Diese müssten dann die Preise weiter senken, wodurch der Verbraucher aufgrund des günstigen Preises mehr Fleisch konsumiere. Deshalb fordere sie eine Reduzierung der Marktmenge. Weniger Fleisch auf dem Markt, würde insgesamt zu einem geringeren Verbrauch führen.

Harald Grethe, wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz, ist da ganz anderer Meinung. Das Fleisch werde dann einfach aus anderen EU-Staaten importiert, so der Wissenschaftler. Der Effekt der Mengenreduzierung in Deutschland verpufft somit. „Das menschliche Verhalten muss sich ändern“, so Grethe. Das sieht auch Flasbarth so: „Es ist notwendig, den Fleischkonsum herunterzufahren.“

Welche Auswirkungen hat die Tierhaltung? Nach Angaben der Klima-Allianz Deutschland ist „die deutsche Landwirtschaft für rund 12 Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Zwei Drittel davon sind allein auf die Tierhaltung zurückzuführen.“

Benning sieht die Lösung in der Weidehaltung. Dies sei der einzige zukunftsfähige Weg. Beispielhafte Haltung sei bereits im Raum Brandenburg zu sehen, andere Lösungen würden nur „zu hohen externen Kosten führen“. Felix Domke vom Vegetarierbund Deutschland sieht die Weidehaltung nicht als effizienteste Methode an. „Die pflanzlichen Mittel, die man hineinsteckt, kommen nicht 1:1 wieder heraus.“ Zudem wird Kritik in der Runde laut, dass diese Art der Viehhaltung klimatechnisch, aufgrund des hohen Methanaustoßes, besonders kritisch sei.

Erhöhung der Mehrwertsteuer als Lösung? Grethe schlägt eine Mehrwertsteuererhöhung vor. Diese solle keine „Strafsteuer" sein, sondern vielmehr ein „wichtiges Signal“. Mit einer Kampagne begleitet, wolle er so den richtigen Effekt erzielen. Dem stimme Flasbarth zu, nur fordere er „ein konsistentes Gesamtkonzept“.

Benning hingegen kritisiert die Erhöhung der Mehrwertsteuer. „Jemand der gutes Fleisch kaufen will, zahlt dann ordentlich drauf.“ Stattdessen fordere sie eine Fleischabgabe auf Massentierhaltung.

Ändern wird sich nichts! Die Politik scheut sich vor dem Thema. Die Empörung in der Bevölkerung sei groß, „wenn der Staat vorregulierend eingreift“, so Staatssekretär Flasbarth. Eine Regulierung will auch Norbert Schindler (CDU) nicht: „der Staat soll sich nicht einmischen“.

Die Illusion, dass sich schnell was ändern wird, nimmt Flasbarth den Anwesenden am Ende der Diskussion dann endgültig. Das Thema werde bei der anstehenden Bundestagswahl wohl keine ausreichende Erwähnung finden, erklärt er. „Das halte ich für einen Fehler“, so Flasbarth. Seine Partei unterschätze die Reichweite des Themas, sagt der Staatssekretär.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. Januar 2017 14:31 Uhr

Quelle: Dennis Schwarz

Weitere Meldungen