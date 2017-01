dpa

Agrarbericht: Tierhaltung gefährdet Wasserqualität

Umweltverbände, Kleinbauern und Tierschützer verlangen eine schnelle Abkehr von der Massentierhaltung. Nur so könne eine zunehmende Verunreinigung der Wasservorräte in Deutschland verhindert werden, heißt es im Kritischen Agrarbericht 2017, den der Verein Agrarbündnis am Donnerstag vor Beginn der Grünen Woche in Berlin veröffentlichte. Jeder Landwirt solle künftig nur so viele Tiere halten, wie er mit selbst erzeugtem Futter ernähren könne.

Als Folge der dichten Tierhaltung vor allem in Küstenregionen stiegen dort die Nitratwerte, sagte der Vorsitzende der Umweltorganisation BUND, Hubert Weiger. Die Hälfte der 700 Messstellen unter Agrarflächen weise deutlich erhöhte Nitratwerte auf. «An jeder vierten Messstelle wird der Grenzwert von 60 Milligramm Nitrat pro Liter Wasser überschritten», stellte er fest. Erst eine Klage der EU-Kommission habe die Bundesregierung dazu gebracht, die neue Düngeverordnung umzusetzen, die aber nicht ausreiche.

Letzte Änderung: Donnerstag, 19. Januar 2017 12:33 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen