Das ZurQuelle Magazin feiert das Erwachsenwerden

Das beste Studierendenmagazin des deutschsprachigen Raums, das ZurQuelle Magazin wird erwachsen.

Das ZurQuelle Magazin ist das unabhängige Studierendenmagazin für alle, denen die Uni zu trocken, die Kneipe aber doch zu feucht ist. Nun möchte es den Schritt in die Selbstständigkeit feiern. Es will für das wertgeschätzt werden, was es ist. Das beste Studierendenmagazin in deutscher Sprache, das Studierendenmagazin mit dem schlechten Humor und dem guten Geschmack. Oder andersrum. Vor allem: ZurQuelle ist das erste Studierendenmagazin, das die Sprache seiner Generation spricht. Irgendwo zwischen VICE, ZEIT Campus und dem DUMMY. Es ist kraftvoll und dumm, ironisch und klug. Dazu lädt es zur Releaseparty mit Pressegespräch ein. Für das intellektuelle, hedonistische und leibliche Wohl wird gesorgt. Es wird super lustig und anspruchsvoll und am Ende vielleicht ein bisschen beschwippst. Die Macher:inne würden uns freuen, wenn viele Menschen am Pressegespräch teilnehmen, mit ihnen feiern und generell – das Magazin einfach kennenlernen möchten.

Selbstbeschreibung

Das ZurQuelle Magazin wird nämlich erwachsen. Nach über drei Jahren heller, kindlicher Freude werden wir nun dem Ernst des Lebens in die glühenden Augen blicken.

"It's a trap!" heißt es über das Erwachsenwerden. Aber wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Deshalb gehen wir mit der Zeit und streifen unsere alte schuppige Jugend-Haut ab und legen den Pelz der Erwachsenenwelt um. Natürlich bleiben wir "Studierendenmagazin" - denn was sonst?

Aber wir bauen den Vetrieb aus, wir arbeiten professioneller, wir werden seriöser und - und das wird euch interessieren - wir nehmen 3,40€ für eine Ausgabe.

Zu oft haben wir unser Magazin im Müll gefunden, zu oft wurden wir gefragt "Ist das Werbung?" und zu oft hieß es "Nein, danke!". Das tat weh, denn so viel Liebe wie in unserem Magazin steckt sonst nur in wenigen Publikationen (steile These aber seid ehrlich: Es ist doch so!). Deshalb, wenn es 3,40€ sein müssen, um Wertschätzung zu erfahren: So sei es. Wir haben euch nämlich unfassbar gern und hoffen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.