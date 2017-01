Sturm: Tief «Egon» erreicht Berlin und Brandenburg

Mit Schneeregen und ersten Windböen hat das Sturmtief «Egon» am frühen Freitagmorgen Berlin und Brandenburg erreicht.

Bis zum Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Neuschneemengen von bis zu 15 cm, vor allem im Norden Brandenburgs. Dabei müsse mit Wind- oder sogar Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Stundenkilometern gerechnet werden. Bis zum späten Nachmittag sollte «Egon» in Richtung Polen weiterziehen, dann wird es etwas kühler. Bis zum Freitagmorgen registrierte die Polizei keine besonderen Probleme im Straßenverkehr. «Zwischen 3.00 und 4.00 Uhr ereignete sich gerade mal ein Unfall in Berlin», so eine Sprecherin.