Fehlende Parkplätze stressen Großstädter am meisten

Drei von vier Großstadtbewohnern empfinden den Parkplatzmangel als größten Stressfaktor in ihrer Stadt. Das geht aus einer Umfrage unter gut 1000 Großstädtern hervor, die der Digitalverband Bitkom am Montag veröffentlichte. Demnach bezeichneten 76 Prozent der Befragten fehlende Parkplätze als am stressigsten. 66 Prozent gaben außerdem eine überforderte Verwaltung als großen oder sehr großen Stressfaktor an. 61 Prozent der Befragten fühlten sich von schlechten Straßen und 55 Prozent von hoher Luftverschmutzung gestresst. Mit jeweils 43 Prozent empfand weniger als die Hälfte der Befragten die allgemeine Hektik und Müll als besonderen Stressfaktor.

Letzte Änderung: Montag, 9. Januar 2017 14:50 Uhr

