Schnee und Eisglätte: Wintereinbruch macht Autofahrern zu schaffen

Für Autofahrer war der Start in den Tag mitunter schwierig. Die Unfallzahlen schnellten wieder in die Höhe.

Schnee und Eis haben Autofahrern am Dienstag das Leben mancherorts schwer gemacht. In Brandenburg wurden bis zum späten Vormittag rund 100 Unfälle registriert, wie ein Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums mitteilte.

In Berlin blieb es zunächst bei vereinzelten Unfällen. Weder Polizei noch Feuerwehr hatten am frühen Morgen ein erhöhtes Einsatzaufkommen zu berichten. Erst am Vormittag stiegen die Unfallzahlen deutlich über das übliche Niveau. So registrierte die Berliner Polizei zwischen 10.00 und 11.00 Uhr 48 Unfälle - doppelt so viele wie am Mittwoch. Wie viele dieser Unfälle auf die Witterung zurückzuführen waren, blieb allerdings unklar.