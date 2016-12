AfD-Mann Gauland will "Mohrenköpfe"

Die AfD möchte nicht akzeptieren, dass manche Worte als diskriminierend empfunden werden. So will sie etwa die Begriffe "Mohrenkopf" oder "Zigeunerschnitzel" rehabilitieren.

Es sei völlig überzogen, «den Leuten zu verbieten, Mohrenköpfe zu essen - nicht weil das nicht schmeckt, sondern weil das Wort "Mohrenkopf" ein rassistischer Begriff sei», sagte der stellvertretende Parteichef Alexander Gauland der dpa. Im täglichen Umgang mit diesem und ähnlichen Begriffen habe ein «Irrsinn» um sich gegriffen, der zeige, dass hier eine sogenannte Kulturrevolution völlig übertrieben worden sei. Rehabilitieren will der 75-jährige auch das «Zigeunerschnitzel».

Erst im September hatte die AfD-Sprecherin Frauke Petry dafür plädiert, das Wort "völkisch" umzukonnotieren. Man müsse „daran arbeiten, dass dieser Begriff wieder positiv besetzt ist“. Es sei eine "Verkürzung" den Begriff als rassistisch zu interpretieren. Gleichzeitig hatte sie in dem zugehörigen Interview mit der "Welt am Sonntag" angekündigt, in den Bundestag einziehen zu wollen.