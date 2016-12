Silverster-Party am Brandenburger Tor beginnt

Die Polizei Berlin hat die Sicherheitsregeln auf der Feiermeile am Brandenburger Tor verschärft. Deshalb dauern auch die Kontrollen länger. Sie gibt außerdem einige Tipps zum sicheren Feiern mit auf den Weg.

Mit einem schärferen Sicherheitskonzept hat am Freitag die Silvester-Partymeile am Brandenburger Tor eröffnet. Deutlich sichtbar waren zum Beispiel Betonpoller, die nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit einem Laster als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufgestellt wurden. An den Eingängen wurden die ersten Besucher bei Kontrollen abgetastet und auch Taschen durchsucht. Es gab kleine Warteschlangen.