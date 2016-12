Innensenator erwägt Einsatz von mehr Polizei in U-Bahnhöfen

Innensenator (SPD) erwägt, mehr Polizeistreifen in den Berliner U-Bahnhöfen einzusetzen.

Darüber führe die Innenverwaltung Gespräche mit der Polizei und den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), sagte der Pressesprecher Martin Pallgen auf Anfrage am Freitag. Zuvor hatte der «Berliner Kurier» (Freitag) über die Initiative Geisels berichtet. Derzeit gehen Polizisten nur an U-Bahnhöfen regelmäßig Streife, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten.

Details im Januar nach Klausurtagung

Details zu den Plänen sollen kurz nach einer Klausurtagung des Senats am 9. Januar bekanntgegeben werden, sagte Pallgen. Er erinnerte daran, dass die Kriminalität im öffentlichen Nahverkehr zuletzt gesunken sei. Fälle wie die des sogenannten U-Bahn-Treters hätten aber eine große öffentliche Aufmerksamkeit erregt und zur Verunsicherung der Fahrgäste beigetragen. Es gelte, beim Einsatz der Polizei ein sinnvolles Maß zu finden. «Die Polizisten, die zusätzlich in U-Bahnhöfen eingesetzt werden, fehlen dann an anderer Stelle», fügte er hinzu.