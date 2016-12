Chaos Communication Congress: Europas Hacker debattieren in Hamburg

Zum Jahresende sind auch diesmal wieder Tausende Menschen der Einladung des Chaos Computer Clubs zum Kongress gefolgt. 2017, so der Appell, soll mit Hilfe der Hacker zu einem besseren Jahr werden.

Eine düstere Vision soll den Teilnehmern des größten Hackerkongresses in Europa Mut machen zum Gegensteuern: Der ehemalige US-Air-Force-Techniker Cian Westmoreland berichtet von seinen persönlichen Einblicken in die umstrittene Kriegführung der USA mit Drohnen.

Und es reicht bis zu transhumanistischen Ideen, wie sie die Karlsruher Programmiererin Maya Posch vertritt: «Langfristig denke ich, dass die Menschheit irgendwann auf Körperlichkeit verzichten wird - selbst wenn es eine Million Jahre dauern sollte.» Die Persönlichkeit bestehe in ihrem Kern doch aus Denken und Geist, so dass die physische Existenz nicht wirklich relevant sei, sagt sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Es sind ganz persönliche Erfahrungen, die Posch zur Vorstellung eines Hacks der menschlichen Existenz gebracht haben: «Als Hermaphrodit bin ich nicht gezwungen, ein Geschlecht zu wählen, da ich beide habe. Ich habe mich davon befreit, meine Identität mit Zuschreibungen eines Geschlechts zu bestimmen.» Und in der Online-Identität verliere die Körperlichkeit ohnehin an Bedeutung.

Zeit zu handeln

Im CCC-Projekt «Chaos macht Schule» gehen Computerexperten an die Schulen, um Kindern und Jugendlichen dazu anzuleiten, die vorgefundene digitale Welt zwischen Facebook und WhatsApp in Frage zu stellen. Es gehe darum, dass Dinge, die eigentlich mitgestaltet werden sollten, nicht einfach hinzunehmen, sagt die Hamburgerin Dorina. Nur wenn Kinder dies bereits in der Schule erfahren könnten, seien sie auch in der Lage, später als Bürger ihre Gestaltungsspielräume wahrzunehmen.