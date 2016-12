An diesen Terminen werden die Weihnachtsbäume in Ihrem Bezirk abgeholt

Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Berlin zwischen dem 7. und 20. Januar 2017 eingesammelt. Dann können sie an den Straßenrand gelegt werden, wo sie die Berliner Stadtreinigung (BSR) abholt, wie das Unternehmen mitteilte.

Pro Stadtteil gibt es wieder zwei Abholtermine. Die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein und dürfen nicht in einem Plastiksack verpackt sein, auch nicht zerkleinert. Sie sollen bis 6.00 Uhr früh am Abholtag oder schon am Vorabend an den Straßenrand gelegt werden. Das Unternehmen rechnet mit bis zu 350 000 Bäumen. Aus ihnen entstehen in Biomasse-Kraftwerken Strom- und Fernwärme. Im Handel übrig gebliebene Weihnachtsbäume, die naturbelassen und ungeschmückt sind, werden regelmäßig auch an die Elefanten im Zoo verfüttert. Ausgediente Weihnachtsbäume eignen sich dafür nicht, wie die BSR unterstrich.