Star Wars Fans trauern um Prinzessin Leia: Schauspielerin Carrie Fisher ist tot

Der Tod von US-Schauspielerin Carrie Fisher alias Prinzessin Leia aus der «Star Wars»-Saga erschüttert die Filmwelt.

«Möge die Macht mit Dir sein», schrieb Regisseur Steven Spielberg in Anlehnung an das zentrale Film-Zitat zum Tod Fishers, die mit dem Weltraum-Epos berühmt geworden war. Sie starb gestern im Alter von 60 Jahren in Los Angeles.