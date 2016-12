Gutscheine und Umtausch: Einkaufstrubel auch nach dem Fest in Berlin

Nach dem Weihnachtsfest haben sich die Innenstädte und Einkaufszentren am Dienstag schon wieder gefüllt.

Die Einzelhändler in Brandenburg und Berlin rechneten bis Silvester mit einem Nachschlag zum Weihnachtsgeschäft, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Günter Päts am Dienstag in Neuruppin. Die meisten Gutscheine würden recht bald eingelöst, oft gingen Familien gemeinsam einkaufen. Häufig würden dann zum Gutschein noch ein paar Euro drauf gelegt. Ähnlich sei es bei Geldgeschenken: Die Beschenkten gäben vom eigenen Geld noch etwa hinzu, um sich ein bestimmtes Produkt kaufen zu können.