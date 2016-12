Tod von Britney Spears: Geschmacklose Falschmeldung auf Twitter

Falschmeldung zu Weihnachten: Auf dem Twitter-Konto von Sony Music wird der Tod von Popstar Britney Spears in die Welt posaunt. Ihr Sprecher schüttelt den Kopf: Ihr geht es gut.

Über das Konto der Plattenfirma Sony Music auf der Kurznachrichten-Plattform Twitter ist am Montag eine Falschmeldung zum angeblichen Tod der Popmusikerin Britney Spears erschienen.

Ein Sprecher des 35 Jahre alten US-Popstars dementierte die Meldung auf dpa-Anfrage. «Britney lebt und es geht ihr gut», sagte Spears-Sprecher Adam Leber. «Anscheinend wurde das Twitter-Konto von Sony Music manipuliert», betonte er. Sony Music in New York erklärte am Montag, noch eine offizielle Mitteilung zu dem Vorfall veröffentlichen zu wollen.