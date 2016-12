Kanzlerkandidat der SPD: Müller plädiert für Sigmar Gabriel

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller macht sich für Sigmar Gabriel als SPD-Kanzlerkandidaten stark und glaubt nicht, dass ein anderer Bewerber es besser machen kann.

«Ich habe ja in den letzten Wochen keinen Hehl daraus gemacht, dass ich 1. finde, dass nach wie vor der Parteivorsitzende schon qua Amt den ersten Zugriff hat, und ich 2. auch finde, dass Sigmar Gabriel ein guter, kraftvoller, ideenreicher Politiker ist, der das auch kann», so Müller. «Er ist ein Politiker, der etwas will, der nicht nur verwalten will, der gestalten will.» Die SPD will am 29. Januar ihren Kanzlerkandidaten verkünden. Neben Gabriel werden auch der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und Hamburgs Regierender Bürgermeister Olaf Scholz gehandelt.