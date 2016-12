Ermittlungen wegen Geheimnisverrats nach Terroranschlag

Nach dem Berliner Terroranschlag ermitteln die Behörden in den eigenen Reihen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat.

«Für uns ist ärgerlich, dass Informationen ganz offensichtlich auch aus den Sicherheitsbehörden heraus an die Medien getragen wurden», sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus. «Ich bedauere das und sage, das wir Ermittlungen an dieser Stelle aufgenommen haben, um dort Geheimnisverrat möglichst einzudämmen oder aufzuklären.» Er bat die Medien um Zurückhaltung, «weil solche Informationen die Ermittlungsarbeit durchaus beeinträchtigen können.»