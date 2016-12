Silvesterfeier mit «deutlich erhöhtem Sicherheitsniveau»

Die große Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin wird nach dem Terroranschlag vom Montag unter stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag in einer Sitzung des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus an. Geisel sprach von einem «deutlich erhöhten Sicherheitsniveau». Ein «sehr professionelles Sicherheitskonzept» sehe den Einsatz von 2400 Polizisten vor. «Wir werden die Anzahl der Beamten noch einmal deutlich steigern.» Außerdem sei geplant, die Zufahrten zu dem Festgelände mit Betonpollern zu sichern.