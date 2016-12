Wetter Berlin: Wird es Weihnachten regnen?

Die Brandenburger und Berliner müssen sich zu Weihnachten auf stürmische Zeiten und Regen einstellen.

«Von nun an wird es täglich wärmer», sagte Meteorologin Cathleen Weber vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Potsdam. Die Höchsttemperaturen im Land sollen von aktuell 5 Grad über 8 Grad am Samstag auf bis zu 10 Grad an den Feiertagen steigen. Gleichzeitig frischt der Wind zunehmend auf. Nach Windböen bis zur Stärke 7 am Sonntag werden laut Weber am Montagabend im ganzen Land auch Sturmböen der Stärke 8 erwartet. «Wer Lichterketten oder andere Weihnachtsdekoration im Garten hat, sollte dies gut festbinden.» Bei den Weihnachtsspaziergängen an den Feiertagen ist zudem wetterfeste Kleidung angesagt: Für Sontag und Montag gehen die Meteorologen von teils starkem Regen aus.