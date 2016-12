Weihnachten für bedürftige Familien: Festessen im Restaurant an Heiligabend

Die Kinderhilfseinrichtung Arche und das Restaurant Hofbräu Berlin laden an Heiligabend bedürftige Familien mit Kindern zu einem Festessen ein.

Rund 1000 Plätze sind dafür in dem Gasthaus am Alexanderplatz reserviert. Von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr werde Ente oder Gans mit Rotkohl und Klößen serviert, teilte die Arche am Donnerstag mit. Rund 930 Gäste hätten sich bereits angemeldet, sagte Sprecher Wolfgang Büscher. Wer noch kommen möchte, solle sich bei der Arche melden. Zu viele Überraschungsgäste könne das Lokal nicht verköstigen. Das kostenlose Weihnachtsessen im Hofbräu hat schon Tradition, es wird bereits zum vierten Mal serviert.