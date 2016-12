Asyl- und Bleiberecht in Deutschland: So läuft eine Abschiebung ab

Blutbad in Charlottenburg: Ein LKW fährt offenbar mutwillig in eine Menschenmenge auf einen Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche in Berlin. Die Polizei verhaftet einen Geflüchteten aus Pakistan, offenbar ist er nicht der Täter. Trotzdem machen voreilige wütende Reaktionen im Internet Bundeskanzlerin Merkel verantwortlich und kritisieren die Medienberichterstattung. Respekt vor den Opfern und vernünftige Relativierungen sucht man in diesen Stunden vergeblich. mehr