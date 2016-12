Berliner Wetter: Gibt es doch noch weiße Weihnachten?

In zwei Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Pünktlich dazu machen Minustemperaturen in der Nacht Berlinern Hoffnung, auf vielleicht doch weiße Weihnachten.

Jedoch gibt es trotz der Minustemperaturen in der Nacht zum Donnerstag kaum Hoffnung auf weiße Weihnachten in Berlin und Brandenburg. Bereits am Tag werden die Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt liegen, erwartet der Deutsche Wetterdienst in Potsdam. Nachts bleibt es frostfrei. Zu Weihnachten wird es dann noch wärmer. Deshalb wird nach Angaben der Meteorologen auch der mögliche Niederschlag am ersten Feiertag nicht zu Schnee in der Region führen.