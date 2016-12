dpa

Spendenbereitschaft der Berliner zu Weihnachten «riesig»

Die christliche Nächstenliebe nehmen die Berliner offenbar ernst: Auch in diesem Jahr spenden sie zu Weihnachten reichlich. Der Eindruck, dass die Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge nachlässt, scheint zu trügen.

Die Berliner denken in der Vorweihnachtszeit nicht nur an sich: Die Spendenbereitschaft in der Hauptstadt ist eine Woche vor dem Fest der christlichen Nächstenliebe ungebrochen, wie eine Umfrage der dpa unter den Wohlfahrtsverbänden zeigt. Zwar können die Hilfswerke noch keine konkreten Zahlen vorlegen. Das Niveau der Hilfsbereitschaft der Berliner bewegt sich nach Einschätzung der Befragten aber auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Rückgang der Spenden um rund zehn Prozent Zu den größten Spendensammlern in Deutschland gehört das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Der Bundesverband beklagte im November einen deutlichen Rückgang der Spenden für Syrien im laufenden Jahr, das Rote Kreuz rechnet mit nur etwa halb so vielen Spenden für das vom Krieg zerstörte Land wie 2015. Auch der Deutsche Spendenrat prognostizierte zuletzt einen Rückgang der Spenden in Deutschland um rund zehn Prozent in diesem Jahr.

In Berlin Spendenbereitschaft gleichleibend hoch Die Spendenbereitschaft in Berlin dagegen sei generell gleichbleibend hoch, sagt Thomas Gleißner von der Caritas Berlin. Allerdings beobachtet der katholische Wohlfahrtsverband eine nachlassende Spendenbereitschaft für Flüchtlinge. Dieser Eindruck sei zu Teilen auch beim DRK entstanden, sagt Sprecherin Regina Radke. «Es kommt einem teilweise etwas weniger vor», berichtet einer ihrer Mitarbeiter. Es liege wahrscheinlich daran, dass nicht wie im Vorjahr einfach irgendwelche Spenden abgegeben werden. Stattdessen würden die Spender vorher in Erfahrung bringen, was benötigt wird und gezielter spenden. Zum Jahresende, so Radke, sei das Spendenaufkommen am höchsten. Besonders viele Spenden erreichen sie und ihre Kollegen für den Kältebus der Berliner Stadtmission.

«Die Hilfsbereitschaft der Berliner ist riesig» An der Berliner Stadtmission, die Obdachlosen in der kalten Jahreszeit mit Beratung, warmer Kleidung und Notunterkünften zur Seite steht, sind zahlreiche Berliner Hilfsorganisationen beteiligt. Auch das Lageso sammelt traditionell mit einer Weihnachtsaktion für die Kältehilfe aus dem Bus. Silvia Kostner organisierte die Sammlung in diesem Jahr. «Die Hilfsbereitschaft der Berliner ist riesig», sagt sie. Um die zahlreichen Schlafsäcke, Pullover und Jacken, die Lageso-Mitarbeiter an den drei Standorten gesammelt haben, zur Stadtmission zu bringen, musste ein Kältebus zum Lageso beordert werden. «Mit meinem Golf hätte ich fünf mal fahren müssen».

Viele der Hilfsorganisationen setzen zu Weihnachten auf Aktionen und Aufrufe. Ehrenamtliche Mitarbeiter des UN-Kinderhilfswerks Unicef verkaufen Grußkarten für den guten Zweck, der Berliner Flüchtlingsrat veröffentlichte einen Weihnachtsspendenaufruf. Der Arbeiter Samariter Bund (ASB) wirbt auf dem Weihnachtsmarkt in Wilmersdorf mit seiner Rettungshunde-Staffel. Sechs bis acht Hunde lassen sich dann für den guten Zweck streicheln - meistens von Frauen und Kindern. «Die Männer stehen häufig nur im Hintergrund und stecken ihren Frauen und Kindern das Geld zu», sagt Fachdienstleiter Detlef Kühn.

Doch: «Viele Leute denken immer noch, dass wir das Geld für die Hunde sammeln», sagt der Hundeführer. Die Spendenbereitschaft für die Aktion ist seit Jahren stabil, der ASB bekomme immer den fast selben Betrag heraus, sagt Kühn. Viele Leute kämen jedes Jahr wieder.

