„Hunger auf Veränderung“: Diskussion mit den Grünen über gefrorene Hähnchenbeine, Glyphosat und die Zukunft der Landwirtschaft

Politiker der Partei Bündnis 90/Die Grüne und Vertreter aus Verbänden und Wirtschaft haben über Möglichkeiten der nachhaltigen Landwirtschaft im globalen Kontext diskutiert. Dabei ging es um die Exportwut der Europäer, Gentechnik und Glyphosat. Vorstände des Chemieunternehmens Bayer und des Bauernverbands mussten sich Kritik gefallen lassen. Am Ende waren es vor allem die Probleme, die deutlich herausgearbeitet wurden und nicht die potentiellen Lösungen.

„Gefrorene Hähnchenbeine haben die Wirtschaft von Kamerun komplett zerstört“, sagt Yvonne Takang von der ACDIC - eine Partnerorganisation des Evangelischen Entwicklungsdienstes - und ist dabei den Tränen nah. Es waren vor allem die dunklen Seiten der Globalisierung, die im Fokus der ganztägigen Grünen-Konferenz im Paul-Löbe-Haus in Berlin-Mitte thematisiert wurden. Takang skizziert, wie viele Berufszweige durch den massiven Import von Hähnchenfleisch dezimiert wurden: Händler, Rupfer, Träger, Korbmacher und vor allem Farmer verloren zu Tausenden ihre Jobs, als das billige Geflügel aus den europäischen Staaten das arme Land in Zentralafrika überschwemmte. „Wenn es 1996 noch 100 Hühnerbauer gab, waren es 2003 noch acht“, sagt Takang. Arbeitslosigkeit ist in Afrika besonders dramatisch, jede Arbeitsstelle ernährt hier rund acht Personen. Die EU habe ihre Subventionen und anderen Hilfen an eine umfassende Liberalisierung der Märkte gekoppelt - und damit Konkurrenz geschaffen, mit der die einheimische Wirtschaft nicht mithalten konnte. „Die Hähnchen aus Europa kamen bereits zerteilt und tiefgefroren nach Kamerun. Sie waren dadurch viel begehrter und günstiger als die kompletten Tiere, die traditionell auf den Märkten Kameruns verkauft wurden“, erklärt Takang.



Paradoxerweise mussten so von der EU gezahlte Entwicklungsgelder dafür verwendet werden, die durch die eigenen Exporte verarmten Menschen zu unterstützen. Mittlerweile wurde der Geflügelexport in Kamerun gestoppt, doch das Problem bestehe bei unzähligen anderen Produkten weiterhin.

Raps für den Menschen – nicht für die Kuh Beim Thema globale Grenzen der Landwirtschaft machte Prof. Dr. Peter H. Feindt von der Universität Wageningen einen interessanten Vorschlag: Wenn Verbraucher, die viel Fleisch essen, ihren Fleischverzehr vermindern und stattdessen einfach ein Glas Wasser trinken, dann schont das die Umwelt und hat keinerlei gesundheitliche oder Ernährungsnachteile. Der Bauernverband musste sich zugleich vorwerfen lassen, dass im Bereich der pflanzlichen Eiweiße in Deutschland zu wenig getan wurde und wird. Immer noch werden Millionen Tonnen Sojabohnen aus südafrikanischen Anbaugebieten wie Mato Grosso in Brasilien als Futtermittel nach Deutschland importiert. Zehntausende Quadratkilometer Amazonas Regenwald mussten dafür weichen. Deutschland fördere diesen Bereich zu wenig: „Es gibt erstaunlich wenig Eiweißforschung, sodass wir am Ende auch Produkte daraus machen könnten“, heißt es von einem Münchener Unternehmer, der sich wie ein Alleinveranstalter im Bereich der pflanzlichen Proteine fühlt. Raps, der jetzt vor allem an Kühe verfüttert wird, solle viel eher als Nahrungsmittel, so wie Tofu, für den Menschen weiter erforscht und erschlossen werden. Er enthalte alle essentiellen Aminosäuren. „Wir sind relativ ungeübt in kleineren Ketten zu denken und zu arbeiten“, sagt Udo Hemmerling vom Deutschen Bauernverband. Es fehle an Vermarktungsgarantien für die Bauern - das schrecke ab in eiweißhaltige Pflanzen zu investieren. „Wir haben uns ein gewisses Effizienzniveau erarbeitet, was wir auch nicht einfach so wieder abgeben sollten. Wir müssen da sehr selektiv rangehen: welche Landwirtschaft an welchem Standort sinnvoll ist“, so Hemmerling in Hinblick auf die Dominanz der Fleischproduktion.



Für Feindt liegt die Lösung auch in sogenannten „Innovativen Wertschöpfungsketten“. Diese unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit von kleinbäuerlichen Betrieben und sind fest mit der Forschung verzahnt. In der Schweiz werde dieses Konzept bereits ausprobiert: „Eine enge Verknüpfung von Praxis, Wertschöpfung und wissenschaftlicher Forschung wird dort gefördert. Es geht darum überhaupt erst einmal zusammenzukommen und nicht nur zu schauen, wie sich die Märkte entwickeln. Das Thema Landwirtschaft muss wieder mehr in die Gesellschaft integriert werden – weg von einer Entfremdung zwischen Produzenten und Konsumenten.“

Rico Clemen Udo Hemmerling stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (l.) und Oliver Krischer (Die Grüne, MdB)

Alles schlecht bei Glyphosat und Gentechnik? Auch der Pharmariese Bayer stellte sich der Podiumsdiskussion. Die Bayer AG möchte den US-Konzern Monsanto für 66 Millionen Euro übernehmen. Monsanto produziert gentechnisch verändertes Saatgut und Pflanzenschutzmittel wie das Breitbandherbizid Glyphosat. Dafür gab es viel Kritik von den anwesenden Politikern und Zuschauern. Vorstand der Bayer CropScience AG Bernd Naaf warb für die positiven Aspekte von genmanipulierten Gewächsen: „Reispflanzen, die in salzhaltigen Gewässern überleben können, sind eine wichtige zukünftige Nahrungsgrundlage für Teile Asiens. Durch steigende Meeresspiegel kommt es zu Übersalzungen in den Mündungsgebieten – dort sind die Reisanbaugebiete.“



Beim Thema Glyphosat stellt Naaf Fortschritte bei der Bodenbearbeitung in den Vordergrund – diese könnte heute deutlich schonender stattfinden: „Früher glaubte man das Pflügen der Äcker gehöre zur Landwirtschaft, das stört aber die Flora und Fauna extremst.“ Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter zeigte sich wenig begeistert: „Es kann Vorteile haben, aber die Nachteile, dass nebenbei alle Beikräuter und Ökosysteme abgetötet werden, überwiegen ganz krass. Sie haben letztendlich die Situation, dass sie nur noch den Boden und die Nutzpflanze auf den Feldern vorfinden.“ Alle damit verbundenen Nahrungsnetze seien so „zerrissen“ - übrig bleibe für Insekten nur die eine angebaute Nutzpflanze. Die Biodiversität, also die biologische Vielfalt, auf den Feldern gehe komplett verloren. „Sie schaffen ein deutlich instabileres System“, sagt Hofreiter. Naaf ist sich indes sicher, dass Glyphosat auch weiterhin eine Nutzungserlaubnis erhalten wird. Nur eine Studie habe bis jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko für den Menschen erkannt.

Rico Clemen Vorsitzender der grünen Bundestagsfraktion Anton Hofreiter

Probleme erkannt – Lösungen in weiter Ferne Am Ende bleibt die Ungewissheit, wie unsere Landwirtschaft in 20-30 Jahren aussehen wird. Wirklich konkrete Antworten traute sich keiner der anwesenden Gäste zu. Dafür gab es Zweifel und Schuldzuweisungen: Bayer Vorstand Naaf möchte den Bauern nicht vorschreiben, wie sie ihre Felder zu bewirtschaften haben, stellte aber der ökologischen Landwirtschaft zugleich ein vernichtendes Zeugnis für die Zukunft aus: Ein Ertragsrückgang von 25-40% sei gegenüber konventionellen Methoden unvermeidlich. Dabei bräuchte es eine 60% prozentige Produktivitätssteigerung heutiger Felder, um die 10 Milliarden Menschen bis 2050 zu ernähren. Damit erntete Naaf heftiges Kopfschütteln bei allen Anwesenden. Hofreiter sieht vor allem die Politik in der Pflicht: „Es müssen die großen Nationalstaaten sein, die den Ton angeben. Und wenn Deutschland unter Fluchtursachenbekämpfung vor allem versteht, mehr Grenzschutz an die Subsaharaländer zu liefern und einen Deal mit dem Diktator von Eritrea abzuschließen, dann werden wir die Probleme nicht lösen.“ Es müsse ein genauer Blick darauf geworfen werden, was die deutsche Agrar- und Handelspolitik in anderen Ländern am Ende anrichtet. Das Entziehen der ökonomischen Grundlage eines Kleinbauern, kann der letzte Funken sein, der einen Bürgerkrieg ausbrechen lässt. „Wenn sich Deutschland da anders entscheiden würde, können wir sehr viel verändern. Die Politik der Europäischen Union ist das Produkt der Politiken der nationalen Staaten innerhalb der EU – deshalb: lasst es uns in Deutschland ändern, dann klappt es auch insgesamt.“

