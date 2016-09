SPD und Linke machen bei Sondierung Überstunden

SPD und Linke sind bei den Sondierungsgesprächen zur Bildung einer neuen Berliner Landesregierung in die Verlängerung gegangen.

Nach zweieinhalb Stunden gaben Regierungschef Michael Müller (SPD) und Linke-Chef Klaus Lederer am Mittwoch einen Zwischenstand. Bisher sei über neue Kommunikationsstrukturen und auf Wunsch der SPD über Finanzen gesprochen worden, sagten sie.

Hier deuten sich die größten Differenzen zwischen den möglichen Koalitionspartnern an. Während die SPD den Zweiklang aus Investitionen und Schuldentilgung beibehalten will, setzt die Linke angesichts niedriger Zinsen die Priorität auf Investitionen. «Es ist aber klar, dass wir die Stadt nicht harakirimäßig neu verschulden», betonte Lederer.

Müller wie Lederer sagten, es gebe viele Gemeinsamkeiten, man müsse sich aber erst einmal gemeinsam in die Themen hineinfinden. Am Abend sollte weiter über Bildung, Innere Sicherheit und Wohnungspolitik gesprochen werden. Bei diesen Themen werde es voraussichtlich viel Gemeinsames geben, sagte Müller. Öffentlich äußern wollten sich beide Seiten am Abend nicht mehr. Zuvor hatte die SPD bereits mit der CDU sondiert, für Donnerstag sind die Grünen eingeladen.