143 Millionen Euro: Viel Schotter aus Berlin für Ausbau der A1

Für den geplanten sechsspurigen Ausbau der Autobahn A1 sollen knapp 143 Millionen Euro aus Berlin nach Niedersachsen fließen.

Die Gelder wurden am Mittwoch vom Bundesverkehrsministerium in Berlin freigegeben. Dabei geht es um den gut 19 Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Neuenkirchen-Vörden. Rund 45 Millionen sind dabei für die eigentlichen Baumaßnahmen vorgesehen, die restlichen 98 Millionen sollen in die Erhaltung fließen.