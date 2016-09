Berliner Sparkasse erhöht Kontogebühren

Die meisten Kunden der Berliner Sparkasse müssen künftig mehr Geld für ihr Konto zahlen.

Statt vier Euro fallen ab Dezember sieben Euro im Monat für ein klassisches Girokonto an, wie das Kreditinstitut am Mittwoch mitteilte. Neukunden zahlen bereits seit vergangenem Montag mehr.

Der Preis für ein Online-Konto erhöht sich von bislang zwei auf drei Euro - allerdings muss der Kunde dann alles im Internet erledigen. Wer seine Kontoauszüge doch am Automaten druckt oder an der Kasse in der Bank Geld holt, muss jedes Mal zwei Euro zahlen. Für Kunden bis 25 Jahre bleibt die Kontoführung kostenlos.