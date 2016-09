Zeitung: Mögliche Augenstein-Nachfolgerin AA-Vizesprecherin

Über die berufliche Zukunft von Berlins bisheriger Senatssprecherin Daniela Augenstein ist noch nichts bekannt.

Die Senatskanzlei äußert sich nicht dazu, Augenstein war am Mittwoch nicht zu erreichen. Die 37-Jährige war am Dienstag vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Der SPD-Politiker bestritt ein Zerwürfnis. Er sagte nur, beide hätten diese Entscheidung schon vor Monaten getroffen. Müller ist nach eigenen Angaben mit zwei Kandidaten für die Nachfolge im Gespräch. Namen nannte er nicht.