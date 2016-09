Große Wohnungsunternehmer bereiten Flüchtlinge auf das Wohnen in Berlin und Brandenburg vor

Von der Mülltrennung bis zum richtigen Lüften: Mit einem Leitfaden begrüßen die großen Wohnungsunternehmen Flüchtlinge als Mieter in Berlin und Brandenburg.

Die Hinweise sind auf Deutsch, Englisch und Arabisch verfasst. Neben jedem Text findet sich auch eine Abbildung. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) rechnet damit, dass viele Flüchtlinge bei seinen Mitgliedern einziehen. «Mit unserem Wohnleitfaden wollen wir sie bei ihren ersten Schritten in den neuen Nachbarschaften unterstützen und ihnen das Einleben erleichtern», kündigte Vorstand Maren Kern am Mittwoch an.



Das vierseitige Papier erklärt etwa, wie die Wohnungen zu lüften sind, worauf bei der Badnutzung sowie beim Wäschewaschen und - trocknen zu achten ist und wer bei größeren Schäden wie einem Wasserrohrbruch informiert werden muss.