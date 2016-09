Zahlreiche Verkehrsbehinderungen wegen Berlin-Marathons

Wegen des 43. Berlin-Marathons müssen sich Einwohner und Besucher an diesem Wochenende auf zahlreiche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen.

Rund 40 Bus- und Straßenbahnlinien werden am Samstag und Sonntag umgeleitet oder zeitweise eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittwoch mitteilten. Die Buslinie 100 ist bereits am Freitagnachmittag zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor unterbrochen.



Autofahrer sind bereits von ersten Maßnahmen betroffen. Seit Dienstag ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Am Donnerstag soll dann auch das Stück bis zum Großen Stern nicht mehr befahrbar sein. Am Freitag kommt die Gegend rund ums Brandenburger Tor sowie der Bereich zwischen Kanzleramt und Reichstag hinzu. Die Sperrungen gelten bis Montagfrüh.