Morddat mit anschließendem Suizid: Ermittlungen und Spekulationen zum Pirat Claus-Brunner laufen weiter

Zu dem Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner, der sich nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt selbst das Leben nahm , wird weiter ermittelt.

Berichte, wonach er sein Opfer mit einer Sackkarre durch Berlin gefahren haben soll, bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch zunächst nicht. Sprecher Martin Steltner sagte aber: «Die Leiche muss transportiert worden sein - wie auch immer.»



Es stehe fest, dass der 29-jährige Mann in einer Wohnung im Wedding durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet und dann in Claus-Brunners Wohnung im Stadtteil Steglitz gebracht wurde. Der 44-Jährige habe sich dann einige Tage später selbst getötet. Die beiden Leichen waren am Montag in Brunners Mietwohnung entdeckt worden. Sie lagen laut Steltner in verschiedenen Zimmern.