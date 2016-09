AfD-Fraktion berät über Wahlergebnis und wählt Vorstand

Die neue AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will am Mittwochnachmittag ihre Beratungen fortsetzen.

Am Dienstag sei ausführlich über die Fraktionssatzung und die künftigen Mandatsträger diskutiert worden, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Über die Ergebnisse sei absolute Vertraulichkeit vereinbart worden. Am Mittwoch soll auch der Fraktionsvorstand gewählt werden. Mit Ergebnissen sei erst am späten Abend zu rechnen, hieß es. Die Rechtspopulisten tagen in einem Hotel und nicht im Abgeordnetenhaus. Bei der Wahl am vergangenen Sonntag erhielten sie aus dem Stand 14,2 Prozent der Stinmmen und werden mit 25 Abgeordneten vertreten sein.