Berliner Sanitätshaus Hempel feiert 110-jähriges Jubiläum: Vierte Generation wechselt in die Geschäftsführung

Das Berliner Sanitätshaus feiert am 23. September 2016 sein 110-jähriges Bestehen. Das Unternehmen ist mittlerweile seit vier Generationen in Familienhand und beschäftigt heute über 200 Mitarbeiter in ganz Berlin.

Anlass der Feier ist nicht nur der runde Geburtstag, sondern auch ein Führungswechsel in der Unternehmensleitung: Der bisherige Geschäftsführer Bernd Hempel übergibt die Leitung an die nächste Generation. Damit ist das Unternehmen seit Gründung in Familienhand.

Eine feste Institution im Berliner Gesundheitswesen 1906 gründeten die Brüder Walter und Emil Hempel die Firma. Im Laufe der 110-jährigen Geschichte ist sie weit über das ursprüngliche Kerngeschäft der Prothesenwerkstatt hinausgewachsen und hat sich mit ihren inzwischen 14 Filialen und 10 Fachbereichen zu einer festen Institution im Berliner Gesundheitswesen entwickelt.

Bernd Hempel blickt auf eine spannende Zeit zurück: „Ich bin sehr stolz, dass wir als Familie unser Unternehmen durch alle Umbrüche der letzten Jahrzehnte so erfolgreich geführt haben. Das haben wir vor allem auch zwei starken Frauen zu verdanken, meiner Mutter und meiner Großmutter. Ich bin sicher, dass meine Kinder diese Tradition erfolgreich fortführen werden.“

