Berliner CDU-Chef Henkel will Parteivorsitz abgeben: Wer übernimmt den Berliner Landesvorsitz?

Unmittelbar nach der Wahl-Niederlage hatte CDU-Spitzenkandidat Henkel persönliche Konsequenzen noch ausgeschlossen. Doch schon einen Tag später kündigt er seinen Rückzug vom Landesvorsitz der CDU an. Wie geht es nun weiter mit der Berliner CDU?

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel will nach den drastischen Wahlverlusten seiner Partei den Landesvorsitz abgeben. Der 52-Jährige werde bei der nächsten turnusmäßigen Wahl des Landesvorstands im kommenden Jahr nicht mehr antreten, teilte die Partei am Montag auf Anfrage mit.

Monika Grütters gilt als Favoritin

Einen Tag nach dem angekündigten Rückzug des CDU-Landesvorsitzenden Frank Henkel wird der Name seiner ersten herausgehobenen Stellvertreterin Monika Grütters am häufigsten genannt, so die Berliner Zeitung. Offiziell will sich jedoch niemand aus der Union am Dienstag dazu äußern.