Neue FDP-Fraktion wählt Sebastian Czaja zum Vorsitzenden

Die neu gewählte Berliner FDP-Fraktion hat den Spitzenkandidaten der Liberalen, Sebastian Czaja, zu ihrem Vorsitzenden gewählt.

Die Wahl erfolgte bereits am Montag direkt nach der Wahl am Sonntag, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Czaja (33) erhielt alle Stimmen der zwölf Abgeordneten. Zu seinen Stellvertretern wurden die FDP-Landesvorsitzende Sibylle Meister und der frühere Bundestagsabgeordnete Holger Krestel gewählt. Zur neuen Berliner FDP-Fraktion gehört auch der frühere Bundesvorsitzende der Piratenpartei, Bernd Schlömer. Die FDP hatte am Sonntag 6,7 Prozent der Wählerstimmen erhalten und kehrte ins Abgeordnetenhaus zurück. Sie stellt jetzt die kleinste der sechs Fraktionen.