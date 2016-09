Senatssprecherin Augenstein wird in Ruhestand versetzt

Die Berliner Staatssekretärin und Senatssprecherin Daniela Augenstein wird in den Ruhestand versetzt.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus zuverlässiger Quelle. Seit Wochen hatten sich Gerüchte hartnäckig gehalten, dass es zwischen dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Augenstein zu einem ernsthaften Zerwürfnis gekommen ist. Das hatte die Senatskanzlei noch Ende August bestritten. Augenstein sei in ihrem Resturlaub, hieß es. Eine Woche vor der Wahl war Augenstein an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.