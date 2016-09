Müller schließt personelle Konsequenzen aus

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach der Rücktrittsankündigung von CDU-Landeschef Frank Henkel ähnliche Personalkonsequenzen für die SPD ausgeschlossen.

Er räumte am Montag in der rrb-Abendschau aber ein, dass auch die SPD an dem schlechten Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag «noch etwas zu knabbern» habe. Die SPD war mit 21,6 Prozent der Wählerstimmen zwar stärkste Partei geworden, hatte zugleich aber ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten in Berlin eingefahren. Neben der Regierungsbildung gehe es nun auch darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie es zu den Stimmenverlusten gekommen sei.