Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner mit weiterer Leiche aufgefunden

Er war bekannt für seine Latzhosen, seine bunten Pullover, den Davidstern um den Hals und ein Palituch um den Kopf: Der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner ist tot. Das bestätigte die Piraten-Partei am Montag.

Die Berliner Polizei berichtete, in einer Steglitzer Wohnung seien zwei Leichen gefunden worden. Zuvor hatten «B.Z.» und «Bild» berichtet. Die Piraten teilten weiter mit, Brunner habe sich wohl selbst getötet, weil er krank war.



Nach Angaben der Partei soll es sich unter Berufung auf Polizeiangaben weder um einen Unfall handeln, noch Fremdverschulden vorliegen. «Genauere Umstände sind uns nicht bekannt; allerdings wussten wir von einer unheilbaren Erkrankung», schreiben die Piraten auf ihrer Internetseite.



Brunner gehörte zur Berliner Piratenfraktion, die 2011 als erste in einen Landtag einzog. Er war von Anfang an eine sehr auffällige Erscheinung, weil er sehr groß war und grundsätzlich immer in Latzhose und mit einem Kopftuch auftrat. Um das Kopftuch gab es anfangs einigen politischen Aufruhr, weil Brunner auch Palästinensertücher im Parlament verwendete.