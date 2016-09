Europäischer Bürgerpreis für «Storch Heinar»

Die Initiative Endstation Rechts mit ihrer Satirefigur «Storch Heinar» ist am Montag in Berlin mit dem Europäischen Bürgerpreis 2016 ausgezeichnet worden.

Die Initiative der SPD-Jugendorganisation Jusos in Mecklenburg-Vorpommern engagiere sich seit Jahren erfolgreich gegen rechtsradikale Strukturen und menschenverachtende Ideologien, sagte die Europaparlamentarierin Iris Hoffmann (SPD). Endstation Rechts enttarne die Aktivitäten von Rechtsradikalen und mache sie transparent. «Storch Heinar» setze der Arbeit der Initiative die Krone auf, indem er braunes Gedankengut unnachahmlich persifliere und verspotte. Der Name «Storch Heinar» spielt auf die bei Rechten beliebte Modemarke «Thor Steinar» an.