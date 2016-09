Von Storch sieht die AfD schon als neue Volkspartei

Die AfD freut sich nicht nur über ihr eigenes Wahlergebnis, besondere Genugtuung bereitet der Parteispitze auch das schlechte Abschneiden der CDU in Berlin.

«Mit dem heutigen Tag ist der Wettstreit zwischen AfD und der CDU um die Führung im bürgerlichen Lager voll entbrannt», schrieb die stellvertretende Parteivorsitzende und Berliner Landesvorsitzende Beatrix von Storch am Montagmorgen auf ihrer Facebook-Seite. Und weiter: «2017 werden wir den politischen Überlebenskampf der Angela Merkel erleben und die AfD wird zur drittstärksten Kraft in Deutschland. Mindestens.»

Die AfD hatte bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag mit 14,2 Prozent den fünften Platz belegt. Die CDU landete mit 17,6 Prozent auf Platz zwei. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt hatte die AfD zuvor noch deutlich besser abgeschnitten. Allerdings ist der Zuspruch für die Rechtspopulisten in den westlichen Bundesländern weniger stark als im Osten.